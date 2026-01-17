Скидки
Определился новый инженерный состав команды Макса Ферстаппена в «Ред Булл» — De Telegraaf

Определился новый инженерный состав команды Макса Ферстаппена в «Ред Булл» — De Telegraaf
После нескольких ключевых уходов в конце 2025 года определился новый инженерный состав, который будет работать с Максом Ферстаппеном в сезоне-2026 в «Ред Булл». Об этом сообщает De Telegraaf.

Основные изменения в команде гонщика:

  • Инженер по системам управления. Майкл Мэннинг ушёл из команды. Его заменит Джефф Эйтон, который ранее работал с напарниками Ферстаппена, но уже имел опыт взаимодействия с чемпионом.
  • Инженер-моторист. Дэвид Март перешёл в «Ауди». Его место займёт пока неназванный специалист моторного подразделения «Ред Булл».
  • Главный механик. Мэтт Коллер стал главным механиком в «Ауди». На его место пришёл его брат-близнец Джон Коллер, который ранее был главным механиком у Серхио Переса, Лиама Лоусона и Юки Цуноды.
  • Инженер по эксплуатации. Том Харт планирует присоединиться к «Уильямсу», но пока продолжит работу в «Ред Булл».

Несмотря на слухи, гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе сохранит свою должность в новом сезоне. Эти изменения произошли на фоне общего обновления команды «Ред Булл», которая в 2026 году начнёт использовать силовые установки собственного производства при поддержке «Форда».

Видео: «Ред Булл» показал двигатель и его звук на сезон-2026.

