Определился новый инженерный состав команды Макса Ферстаппена в «Ред Булл» — De Telegraaf

После нескольких ключевых уходов в конце 2025 года определился новый инженерный состав, который будет работать с Максом Ферстаппеном в сезоне-2026 в «Ред Булл». Об этом сообщает De Telegraaf.

Основные изменения в команде гонщика:

Инженер по системам управления . Майкл Мэннинг ушёл из команды. Его заменит Джефф Эйтон, который ранее работал с напарниками Ферстаппена, но уже имел опыт взаимодействия с чемпионом.

. Майкл Мэннинг ушёл из команды. Его заменит Джефф Эйтон, который ранее работал с напарниками Ферстаппена, но уже имел опыт взаимодействия с чемпионом. Инженер-моторист . Дэвид Март перешёл в «Ауди». Его место займёт пока неназванный специалист моторного подразделения «Ред Булл».

. Дэвид Март перешёл в «Ауди». Его место займёт пока неназванный специалист моторного подразделения «Ред Булл». Главный механик . Мэтт Коллер стал главным механиком в «Ауди». На его место пришёл его брат-близнец Джон Коллер, который ранее был главным механиком у Серхио Переса, Лиама Лоусона и Юки Цуноды.

. Мэтт Коллер стал главным механиком в «Ауди». На его место пришёл его брат-близнец Джон Коллер, который ранее был главным механиком у Серхио Переса, Лиама Лоусона и Юки Цуноды. Инженер по эксплуатации. Том Харт планирует присоединиться к «Уильямсу», но пока продолжит работу в «Ред Булл».

Несмотря на слухи, гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе сохранит свою должность в новом сезоне. Эти изменения произошли на фоне общего обновления команды «Ред Булл», которая в 2026 году начнёт использовать силовые установки собственного производства при поддержке «Форда».

Видео: «Ред Булл» показал двигатель и его звук на сезон-2026.