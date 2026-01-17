Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон провёл подгонку сиденья в новом болиде «Уильямса» к сезону-2026

Албон провёл подгонку сиденья в новом болиде «Уильямса» к сезону-2026
Комментарии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон успешно прошёл процедуру подгонки сиденья на новом болиде FW48 для сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба британской команды.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

«Подгонка сиденья Алекса в FW48 завершена. Мы готовы к пятому совместному сезону», — отметили в «Уильямсе».

Прошедший сезон-2025 стал самым успешным для тайско-британского гонщика в составе команды: он занял восьмое место в личном зачёте и помог «Уильямсу» закрепиться на пятой позиции в Кубке конструкторов, что стало лучшим результатом команды с 2017 года.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Сейчас читают:
Сезон презентаций Ф-1 открыт. У «Ред Булл» наконец новая ливрея и важные заявления
Фото
Сезон презентаций Ф-1 открыт. У «Ред Булл» наконец новая ливрея и важные заявления
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android