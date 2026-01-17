Албон провёл подгонку сиденья в новом болиде «Уильямса» к сезону-2026

Пилот «Уильямса» Алекс Албон успешно прошёл процедуру подгонки сиденья на новом болиде FW48 для сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба британской команды.
Фото: Пресс-служба «Уильямса»
«Подгонка сиденья Алекса в FW48 завершена. Мы готовы к пятому совместному сезону», — отметили в «Уильямсе».
Прошедший сезон-2025 стал самым успешным для тайско-британского гонщика в составе команды: он занял восьмое место в личном зачёте и помог «Уильямсу» закрепиться на пятой позиции в Кубке конструкторов, что стало лучшим результатом команды с 2017 года.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».