«Никогда не переставали верить». Бенавидес — о победе на «Дакаре»-2026

Новый победитель «Дакара»-2026 в зачёте мотоциклов аргентинец Лусиано Бенавидес отреагировал на свою победу. Он выиграл титул, опередив американца Рики Брабека всего на две секунды после двух недель гонки.

«Настоящий момент. Мы выиграли «Дакар» впервые за две секунды. Никогда не переставали верить, никогда не переставали мечтать до последнего километра. В «Дакаре» может случиться всё что угодно, поэтому я очень горжусь. Спасибо», — заявил Бенавидес после финиша. Видео опубликовали в телеграм-канале Cross-Country Rally News.

Победа стала для аргентинца первой в карьере на «Дакаре» после многолетних попыток. Решающим стал финальный спецучасток, где лидировавший Брабек допустил навигационную ошибку на последних километрах, что и позволило Бенавидесу отыграть минимальное преимущество.