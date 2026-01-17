Аль-Аттия выиграл «Дакар»-2026, Лёбу до третьего места не хватило 37 секунд

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, представляющий команду «Дачия», стал победителем ралли-марафона «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников.
Победителем заключительного (13-го) этапа стал шведский гонщик Маттиас Экстрём («Форд»). Вторым финишировал француз Себастьен Лёб из «Дачии». А замкнул тройку лидеров пилот из ЮАР Хенк Латеган («Тойота»).
Экстрём сегодня был на восемь секунд быстрее Лёба и финишировал с преимуществом в 37 секунд над французом. Оба гонщика боролись за третье место на подиуме, и в итоге победу одержал швед.
«Дакар»-2026, внедорожники. 13-й, финальный этап:
1. Маттиас Экстрём («Форд») — 46:14.
2. Себастьен Лёб («Дачия») +0:08.
3. Хенк Латеган («Тойота») +0:13.
4. Матьё Серрадори («Сенчури») +0:33.
5. Брайан Барагванат («Сенчури») +0:36.
6. Карлос Сайнс («Форд») +0:45.
...
12. Нани Рома («Форд») +2:28.
«Дакар»-2026, внедорожники. Итоговый зачёт:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 48:56:53.
2. Нани Рома («Форд») +9:42.
3. Маттиас Экстрём («Форд») +14:33.
4. Себастьен Лёб («Дачия») +15:10.
5. Карлос Сайнс («Форд») +28:30.
6. Матьё Серрадори («Сенчури») +45:02.