Аль-Аттия выиграл «Дакар»-2026, Лёбу до третьего места не хватило 37 секунд

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, представляющий команду «Дачия», стал победителем ралли-марафона «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников.

Победителем заключительного (13-го) этапа стал шведский гонщик Маттиас Экстрём («Форд»). Вторым финишировал француз Себастьен Лёб из «Дачии». А замкнул тройку лидеров пилот из ЮАР Хенк Латеган («Тойота»).

Экстрём сегодня был на восемь секунд быстрее Лёба и финишировал с преимуществом в 37 секунд над французом. Оба гонщика боролись за третье место на подиуме, и в итоге победу одержал швед.

«Дакар»-2026, внедорожники. 13-й, финальный этап:

1. Маттиас Экстрём («Форд») — 46:14.

2. Себастьен Лёб («Дачия») +0:08.

3. Хенк Латеган («Тойота») +0:13.

4. Матьё Серрадори («Сенчури») +0:33.

5. Брайан Барагванат («Сенчури») +0:36.

6. Карлос Сайнс («Форд») +0:45.

...

12. Нани Рома («Форд») +2:28.

«Дакар»-2026, внедорожники. Итоговый зачёт:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 48:56:53.

2. Нани Рома («Форд») +9:42.

3. Маттиас Экстрём («Форд») +14:33.

4. Себастьен Лёб («Дачия») +15:10.

5. Карлос Сайнс («Форд») +28:30.

6. Матьё Серрадори («Сенчури») +45:02.