«Альпин» может начать сезон-2026 близко к минимальному весу — AutoRacer

По информации итальянского издания AutoRacer, команда «Альпин» может начать сезон-2026 с болидом, который будет близок к минимально допустимому весу по новому регламенту.

Согласно новым техническим правилам 2026 года, машины должны стать легче на 30 кг по сравнению с текущими. Некоторые команды, включая «Астон Мартин», ранее сообщали о трудностях с достижением целевого веса. Если информация об «Альпин» подтвердится, это может дать французской команде значительное преимущество в начале сезона.

В 2025 году «Альпин» завершила сезон на последнем месте в Кубке конструкторов, набрав 22 очка, все из которых принёс Пьер Гасли.