Стала известна дата, когда «Альпин» впервые опробует новый болид на трассе

Команда «Альпин» проведёт первые тесты своего нового болида для сезона-2026 22 января на трассе в Сильверстоуне. Об этом сообщает итальянское издание AutoRacer.
Ранее издание заявило, что команда может начать сезон с машиной, близкой к минимальному весу, что даст ей потенциальное преимущество.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Альпин» по итогам сезона стала 10-й.