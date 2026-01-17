Скидки
Стала известна дата, когда «Альпин» впервые опробует новый болид на трассе

Стала известна дата, когда «Альпин» впервые опробует новый болид на трассе
Комментарии

Команда «Альпин» проведёт первые тесты своего нового болида для сезона-2026 22 января на трассе в Сильверстоуне. Об этом сообщает итальянское издание AutoRacer.

Ранее издание заявило, что команда может начать сезон с машиной, близкой к минимальному весу, что даст ей потенциальное преимущество.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Альпин» по итогам сезона стала 10-й.

