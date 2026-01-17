Стала известна дата, когда «Альпин» впервые опробует новый болид на трассе

Команда «Альпин» проведёт первые тесты своего нового болида для сезона-2026 22 января на трассе в Сильверстоуне. Об этом сообщает итальянское издание AutoRacer.

Ранее издание заявило, что команда может начать сезон с машиной, близкой к минимальному весу, что даст ей потенциальное преимущество.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Альпин» по итогам сезона стала 10-й.