Вайдотас Жала принёс Литве первую в истории победу на «Дакаре» в зачёте грузовиков

Литовский гонщик Вайдотас Жала стал победителем ралли-марафона «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков. Он выступал за рулём Iveco. Эта победа стала первой не только для самого Жалы, но и для Литвы в истории «Дакара».

Победителем заключительного этапа стал нидерландский гонщик Кай Хузинк (Renault). Вторым финишировал нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology). Замкнул тройку лидеров чех Алеш Лопрайс (Iveco).

«Дакар»-2026, грузовики. 13-й, финальный этап:

1. Кай Хузинк (Renault) — 54:41.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +1:14.

3. Алеш Лопрайс (Iveco) +1:27.

4. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +1:35.

5. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +1:51.

«Дакар»-2026, грузовики. Итоговый зачёт:

1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 56:58:38.

2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +20:18.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +29:03.

4. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +4:36:06.

5. Рихард Де Грот (MM Technology) +5:13:08.