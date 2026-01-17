Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дакар — 13-й этап — результаты в зачёте грузовиков

Вайдотас Жала принёс Литве первую в истории победу на «Дакаре» в зачёте грузовиков
Комментарии

Литовский гонщик Вайдотас Жала стал победителем ралли-марафона «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков. Он выступал за рулём Iveco. Эта победа стала первой не только для самого Жалы, но и для Литвы в истории «Дакара».

Победителем заключительного этапа стал нидерландский гонщик Кай Хузинк (Renault). Вторым финишировал нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology). Замкнул тройку лидеров чех Алеш Лопрайс (Iveco).

Дакар 2026. Этап 13, Saudi Arabia
Грузовики (СУ — 105 км)
17 января 2026, суббота. 09:00 МСК
Идёт

«Дакар»-2026, грузовики. 13-й, финальный этап:

1. Кай Хузинк (Renault) — 54:41.
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +1:14.
3. Алеш Лопрайс (Iveco) +1:27.
4. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +1:35.
5. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +1:51.

«Дакар»-2026, грузовики. Итоговый зачёт:

1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 56:58:38.
2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +20:18.
3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +29:03.
4. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +4:36:06.
5. Рихард Де Грот (MM Technology) +5:13:08.

Материалы по теме
Аль-Аттия выиграл «Дакар»-2026, Лёбу до третьего места не хватило 37 секунд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android