Ременник: Бенавидес — единственные братья, которые выигрывали «Дакар» на мотоциклах

Российский гонщик Сергей Ременник прокомментировал победу Лусиано Бенавидеса в зачёте мотоциклов «Дакара»-2026.

«Лусиано Бенавидес выиграл в зачёте мотоциклов с преимуществом всего в две секунды! Его брат Кевин дважды побеждал на «Дакаре» на мотоцикле, а в этом году пересел на четыре колеса. Он выступает в нашей команде, и мы несколько раз останавливались на трассе, чтобы помочь ему…

Эти братья творят историю. Это единственные братья, которые выигрывали «Дакар» на мотоциклах, — и это действительно круто! Наши самые большие поздравления. Я очень горд и искренне рад за них!» — приводит слова Ременника телеграм-канал Cross-Country Rally.