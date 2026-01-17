Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ременник: Бенавидес — единственные братья, которые выигрывали «Дакар» на мотоциклах

Ременник: Бенавидес — единственные братья, которые выигрывали «Дакар» на мотоциклах
Комментарии

Российский гонщик Сергей Ременник прокомментировал победу Лусиано Бенавидеса в зачёте мотоциклов «Дакара»-2026.

«Лусиано Бенавидес выиграл в зачёте мотоциклов с преимуществом всего в две секунды! Его брат Кевин дважды побеждал на «Дакаре» на мотоцикле, а в этом году пересел на четыре колеса. Он выступает в нашей команде, и мы несколько раз останавливались на трассе, чтобы помочь ему…

Эти братья творят историю. Это единственные братья, которые выигрывали «Дакар» на мотоциклах, — и это действительно круто! Наши самые большие поздравления. Я очень горд и искренне рад за них!» — приводит слова Ременника телеграм-канал Cross-Country Rally.

Материалы по теме
«Никогда не переставали верить». Бенавидес — о победе на «Дакаре»-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android