«Заткнись, нищета». Геймер по-русски обматерил чемпиона Ф-1 Ландо Норриса

Чемпион мира Формулы-1 в сезоне 2025 года и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис попал под жёсткую критику во время онлайн-игры в Counter-Strike 2, получив в свой адрес поток оскорблений на русском языке.

На записи стрима слышно, как игрок говорит в голосовой чат, обращаясь к гонщику: «Идиот, сукин сын (неразборчиво). Ты, ублюдок, заткнись *****. Заткнись, нищета».

В 2025 году Норрис впервые стал чемпионом мира, не дав Максу Ферстаппену завоевать пятый титул подряд. Состояние британского гонщика, по разным оценкам, превышает $ 80 млн. Состояние отца Ландо Норриса Адама оценивается в $ 250 млн.