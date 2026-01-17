«Мерседес» ради Ферстаппена просит поменять календарь гонок на «Нюрбургринге»

Компания «Мерседес» начала переговоры с серией чемпионата NLS, в рамках которого проходит легендарная гонка «24 часа Нюрбургринга». Об этом сообщает Motorsport-Total.

Причиной переговоров стало желание «Мерседеса» перенести старт сезона марафонных гонок на «Северной петле», чтобы Ферстаппен смог выступить ещё в одной гонке и получить допуск до соревнований, поскольку это является одним из условий лицензии.

В настоящий момент календарь NLS совпадает с календарём Формулы-1, что лишает Фетстаппена возможности выступить на одном из этапов до знаменитого «суточника».

Как сообщается, глава концерна Ола Каллениус и руководитель команды Тото Вольфф уже напрямую обратились к руководству NLS с просьбой сместить дату первой гонки, чтобы она не совпадала с Гран-при Китая.