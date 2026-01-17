Россиянин выиграл первую гонку сезона ближневосточной Формулы-Regional

Пилот команды MP Motorsport Александр Абхазава, родившийся в Москве и выступающий под флагом Казахстана, выиграл первую гонку первого этапа трофея ближневосточной Формулы-Regional, который проходит в этот уикенд на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби.

Абхазава стартовал с поул-позиции, удержал первое место и выдержал прессинг Рашида Аль-Дахери, который финишировал менее чем в полусекунде позади победителя. Третье место в гонке занял другой россиянин, Максимилиан Попов. Он сдержал позади Кина Накамуру-Берту и стал сильнейшим среди дебютантов первенства.

В заезде приняли участие ещё два российских гонщика. Артём Северюхин стартовал с 19-го места, но за 17 кругов прорвался на 13-ю строчку, а Михаэль Белов отыграл шесть позиций — при старте с 24-го места на финише он был 18-м.

Трофей ближневосточной Ф-Regional. «Яс Марина», первая гонка:

1. Александр Абхазава (MP Motorsport) — 17 кругов.

2. Рашид Аль-Дахери (R-ace GP) +0.4 сек.

3. Максимилиан Попов (Trident) +2.9.

4. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) +3.8.

5. Таито Като (ART Grand Prix) +6.9.

6. Алекс Пауэлл (Pinnacle Motorsport) +8.5.

7. Алекс Нинович (Rodin Motorsport) +9.5.

8. Кристиан Хо (MP Motorsport) +10.1.

9. Максим Рем (Rodin Motorsport) +13.8.

10. Мигель Коста (RPM) +14.6.

…13. Артём Северюхин (G4 Racing) +19.4.

…18. Михаэль Белов (CL Motorsport) +24.9.

В ходе первого этапа чемпионата гонщиков ждут ещё два заезда — они пройдут в воскресенье, 18 января.