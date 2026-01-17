«Макларен» впервые завёл двигатель на болиде

Команда Формулы-1 «Макларен» впервые завела двигатель на своём автомобиле 2026 года. Об этом сообщает издание The Race.

Как информирует источник, руководитель команды Андреа Стелла присоединился к собранию сотрудников, чтобы проконтролировать ключевой этап программы подготовки к новому сезону, в ходе которого представители команды и поставщика двигателей «Мерседес» провели необходимые проверки.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.