Аль-Аттия настроен побить рекорд Петеранселя на «Дакаре»

Победитель «Дакара-2026» и пилот «Дачиа» Нассер Аль-Аттия высказался о победе в «Дакаре».

«Очень здорово одержать победу после усердной работы. Не могу это объяснить. Фабиан Луркин, штурман, отлично справился со своей задачей. Команда усердно трудилась с прошлого года – мы очень довольны. Возможно, сейчас я не так эмоционален, но в душе я очень счастлив. Нужно было заботиться о машине, поскольку ею очень трудно заниматься. Мы довольны победой, спасибо всем.

Когда мы поняли, что победа наша? Думаю, уже во второй день марафона, когда у нас уже было хорошее преимущество в виде 12 минут. Вчера мы тоже очень хорошо выступили. Мы понимали, что выиграем «Дакар», но сегодня было не так легко. Я буду помнить об этой победе, ведь мне ещё предстоит побить рекорд Петеранселя во внедорожниках», — приводит слова Аль-Аттии Motorsport.

На счету Петеранселя восемь побед. Для Аль-Аттии этот успех стал шестым в карьере.

