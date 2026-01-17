Скидки
Пермейн: грустно прощаться с Хаджаром, но мы гордимся им

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о переходе Исака Хаджара в «Ред Булл».

«Да, это было невероятно. Мы видели, как сильно он был разочарован после аварии в Мельбурне, но он практически мгновенно вернулся в форму. Исак провёл очень сильную гонку в Японии, всего через два этапа после тех событий. По правде говоря, его сезон начался именно тогда, хоть это и было незаметно. По крайней мере, для меня. Он великолепно выступил, обрёл связь с машиной и понял, как выжать из неё темп на такой весьма непростой трассе.

После этого он становился всё сильнее и сильнее. Если мы делали всё так, как надо, то были уверены, что он пробьётся в третий сегмент квалификации. Так что, конечно, грустно с ним прощаться, но в то же время мы очень гордимся тем, как он хорошо справился», — приводит слова Пермейна Motorsport Week.

