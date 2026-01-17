Арвид Линдблад рассказал, чем ему может помочь его менеджер Оливер Роуленд

Британский новобранец «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад высказался о помощи со стороны своего менеджера, чемпиона Формулы-Е Оливера Роуленда.

«Конечно, он может поделиться полезными советами. Я многому у него научился. Не так давно он и сам был на пути к Формуле-1. Я очень благодарен за его поддержку. Это одна из основных причин, почему мне удалось пройти через все молодёжные серии так быстро.

Конечно, в этом случае есть небольшое преимущество в виде его опыта в Формуле-Е. Но это всё же не одно и то же. Хотя, конечно, опрос с сохранением мощности батареи всё же актуален. Тем не менее, независимо от работы с батареей, в Формуле-1 важнее работа со своей силовой установкой в целом. Знания Оливера в Формуле-Е помогут мне лучше адаптироваться к работе с новым болидом Формулы-1», — приводит слова Линдблада Motorsport Week.