Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Литовец Жала прокомментировал победу в «Дакаре»-2026

Литовец Жала прокомментировал победу в «Дакаре»-2026
Комментарии

Литовский гонщик Iveco Вайдотас Жала прокомментировал победу в ралли-марафоне «Дакар»-2026.

«Я десять раз участвовал в ралли «Дакар» в категории легковых автомобилей, но с грузовиками всё совсем по-другому. Я рад, что благополучно добрался до финиша. Когда я впервые стартовал в «Дакаре» 11 лет назад, моей мечтой было просто принять участие, но сегодня я выиграл трофей. Жизнь — это безумие!

Думаю, моя стабильность окупилась. Нам пришлось остановиться всего на 15 минут на старте гонки, в то время как у моих соперников были взлёты и падения. «Дакар» — это странное испытание. Одна ошибка может стоить очень дорого, поэтому нам повезло, что мы их не допустили», — приводит слова Жалы пресс-служба «Дакара».

Материалы по теме
Драматичный финиш «Дакара»: две секунды решили судьбу победы!
Драматичный финиш «Дакара»: две секунды решили судьбу победы!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android