Литовец Жала прокомментировал победу в «Дакаре»-2026

Литовский гонщик Iveco Вайдотас Жала прокомментировал победу в ралли-марафоне «Дакар»-2026.

«Я десять раз участвовал в ралли «Дакар» в категории легковых автомобилей, но с грузовиками всё совсем по-другому. Я рад, что благополучно добрался до финиша. Когда я впервые стартовал в «Дакаре» 11 лет назад, моей мечтой было просто принять участие, но сегодня я выиграл трофей. Жизнь — это безумие!

Думаю, моя стабильность окупилась. Нам пришлось остановиться всего на 15 минут на старте гонки, в то время как у моих соперников были взлёты и падения. «Дакар» — это странное испытание. Одна ошибка может стоить очень дорого, поэтому нам повезло, что мы их не допустили», — приводит слова Жалы пресс-служба «Дакара».