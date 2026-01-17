Скидки
Марко опроверг слухи о пункте в контракте Ферстаппена о позиции ниже 2-й в личном зачёте

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможном уходе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из австрийской команды и пункте, который якобы позволяет Максу уйти, если он будет ниже второй позиции в личном зачёте к летнему перерыву в 2026 году.

«Это всё неправда. Я вёл переговоры относительно этого контракта, у нас всегда были честные отношения. Логично, что мы не сможем удержать Макса, если новый мотор будет нерабочим. Это самый долгосрочный контракт в Формуле-1 из всех, что когда-либо обсуждались.

Что, если Ферстаппен решит уйти из команды в случае провала мотора? В этом есть смысл, не так ли? Макс хочет сохранять возможность побить все рекорды, но новый мотор – это риск. Скоро увидим, как всё в итоге обернётся», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

