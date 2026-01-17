«Может быть, двигатель вообще взорвётся». Хаджар — о предстоящих первых тестах

Новобранец «Ред Булл» французский гонщик Исак Хаджар высказался о возможных проблемах команды на тестах в новом регламенте.
«Может быть, двигатель вообще взорвётся. Что-то в этом духе. Посмотрим, но нам нужно… Мы не можем быть очень уверены. Может произойти что-то незапланированное, так что важно сохранять спокойствие», — приводит слова Хаджара GPBlog.
Ранним утром 16 января австрийский коллектив провёл презентацию в Детройте, США, в рамках которой показал новую ливрею, в которой будут выступать Ферстаппен и Хаджар в нынешнем сезоне. Расцветка болида выполнена в сине-жёлтых цветах с красными вставками в виде быка и глянцевым покрытием, возвращая период дебюта «Ред Булл» в Формуле-1.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».