«Я тоже извлёк для себя урок». Расселл — о ситуации с контрактом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о ситуации, которая сложилась в 2025 году вокруг продления его контракта.

«Всё достаточно просто. Иногда тебя ценят, если ты думаешь, что заслуживаешь этого, и не ценят, если это не так, независимо от того, что говорят окружающие. Так что всё исправилось достаточно быстро, когда мы подписали контракт, и для меня всё было очень просто. Это не отвлекало. Я просто сосредоточился на гонках.

Думаю, я тоже извлёк для себя урок. Что бы ни говорили снаружи, на самом деле не стоит слишком сильно беспокоиться по этому поводу. Ты можешь быть самым милым парнем на свете или самым ненавистным. Но если ты садишься за руль, делаешь свою работу, то никто не вспоминает и не думает об остальном. Их волнует только время прохождения круга», — приводит слова Расселла RacingNews365.