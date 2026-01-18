Скидки
«Победа была бы кстати». Хаджар — о целях в «Ред Булл»

«Победа была бы кстати». Хаджар — о целях в «Ред Булл»
Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар рассказал о целях на первый сезон в команде.

«Почему-то это переднее крыло. И, конечно же, блестящий вид. Думаю, оно будет действительно выделяться во время ночных гонок. Возможно, машина даже тогда будет сверкать. Я являюсь частью семьи «Ред Булл» уже несколько лет. Когда я присоединился к программе, я был ещё совсем молодым. Два года назад у меня была возможность несколько раз выступать за команду, так что, к счастью, мне не приходится знакомиться со всеми с нуля.

Там также есть несколько знакомых лиц, таких как Лоран Мекис и ряд механиков. И, конечно же, я начал работу заранее, чтобы убедиться, что полностью интегрирован и войду в ритм, когда сезон действительно начнётся. Цели на предстоящий год? Первая победа в карьере была бы кстати», — приводит слова Хаджара RacingNews.

«Может быть, двигатель вообще взорвётся». Хаджар — о предстоящих первых тестах
