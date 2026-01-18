Швейцарский экипаж «Нивы» подвёл итоги «Дакара»-2026, где занял 4-е место в своей группе

Немецкий гонщик Марсель Адельман и его чешский штурман Сладьян Милич, представляющие швейцарский экипаж команды Oasis Rally Team и выступавшие на машине Lada Niva на «Дакаре»-2026, подвели итоги марафона, где заняли четвёртое место в группе Н4.

— Марсель, мы финишировали! Ты доволен?

— Доволен, очень доволен! Мы с самого начала определили стратегию, прошли по плану, удалось всё реализовать. Мы на подиуме, взяли третье место в группе H4, LADA сработала отлично, команда тоже — всё замечательно, какой день!

— Очень рад быть здесь! Спасибо тебе за поддержку, Марсель, спасибо нашей планете, всем людям из команды. И LADA вернётся быстрее и легче! — приводит слова Милича и Адельмана телеграм-канал Cross-Country Rally.