«Вы и не подозревали, что вам нужен этот дуэт». «Кадиллак» показал фото Переса и Боттаса

Американская команда Формулы-1 «Кадиллак» опубликовала фото своих пилотов, мексиканца Серхио Переса и финна Валттери Боттаса, перед дебютным сезоном в престижнейшей гоночной серии мира.

«Дуэт, о котором вы и не подозревали, что он вам нужен», — подписали в «Кадиллаке» снимок.

Фото: Cadillac F1 Team

Серхио Пересу 35 лет. Мексиканский гонщик является вице-чемпионом Формулы-1. Перес пропустил сезон-2025, взяв годичный перерыв после ухода из «Ред Булл».

Валттери Боттасу 36 лет. Финский гонщик является вице-чемпионом Формулы-1. Сезон-2025 он провёл в качестве резервиста «Мерседеса», поскольку не получил место ни в одной из команд.

