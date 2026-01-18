В RacingNews365 объяснили, почему Хэмилтон не воссоединится со своим экс-инженером Боно

В издании RacingNews365 объяснили, почему 41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» после прекращения работы с Риккардо Адами не воссоединится со своим бывшим гоночным инженером Питером Боннингтоном, с которым работал всю карьеру в «Мерседесе».

«Боннингтону, который не только работал с Кими Антонелли во время его дебютного сезона, также была предоставлена расширенная должность в качестве главного гоночного инженера команды на трассе. Даже если Хэмилтон действительно захочет, чтобы «Феррари» наняла Боннингтона вместо британца Адами, который также работал инженером Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля и Карлоса Сайнса до Хэмилтона, то он просто не успеет на место к сезону 2026 года.

Учитывая высокий пост Боннингтона в инженерной иерархии «Мерседеса», любой такой шаг будет сопровождаться длительным отпуском по уходу за садом, возможно, на год или более, чтобы гарантировать, что какие-либо актуальные конфиденциальные данные «Мерседеса» не попадут на инженерный стол в Италии. Самое раннее, в этой гипотетической ситуации Боннингтон мог бы рассчитывать на то, что придёт в «Феррари» где-то в 2027 году, и нет никаких гарантий, что Хэмилтон всё ещё будет выступать в Формуле-1 в начале своего 21-го сезона, если 20-й будет таким же неудачным, как и 19-й», — говорится в статье.