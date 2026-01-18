Макс Ферстаппен вновь ответил, уйдёт ли из Формулы-1 до 2029 года

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», вновь ответил на вопрос о возможном уходе из «Королевских гонок».

— 2026 критический ли год? С какой-то стороны, да. Но, думаю, из всех окружающих я отношусь к этому наиболее расслабленно. Я справлюсь. В итоге всё наладится.

— Есть ли шанс, что ты уйдёшь из Формулы-1 до 2029 года, если тебе не понравится регламент?

— Что ж, тогда всё должно сложиться очень негативным образом, — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года, дебютировав за рулём «Торо Россо». С 2016-го стал пилотом «Ред Булл» и завоевал за рулём их болидов четыре чемпионства.