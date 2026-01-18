Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен вновь ответил, уйдёт ли из Формулы-1 до 2029 года

Макс Ферстаппен вновь ответил, уйдёт ли из Формулы-1 до 2029 года
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», вновь ответил на вопрос о возможном уходе из «Королевских гонок».

— 2026 критический ли год? С какой-то стороны, да. Но, думаю, из всех окружающих я отношусь к этому наиболее расслабленно. Я справлюсь. В итоге всё наладится.

— Есть ли шанс, что ты уйдёшь из Формулы-1 до 2029 года, если тебе не понравится регламент?
— Что ж, тогда всё должно сложиться очень негативным образом, — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года, дебютировав за рулём «Торо Россо». С 2016-го стал пилотом «Ред Булл» и завоевал за рулём их болидов четыре чемпионства.

Материалы по теме
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android