Пиастри ответил, как относится к сезону-2025, в котором уступил в борьбе за титул

Пиастри ответил, как относится к сезону-2025, в котором уступил в борьбе за титул
Комментарии

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри рассказал, как относится к минувшему сезону, в котором он занял третье место, уступив Ландо Норрису и Максу Ферстаппену.

«Вы можете по-разному рассматривать сезон-2025 для меня, но я считаю, что многое понял о себе как на трассе, так и вне её. Я чувствую, что действительно вырос как личность. Чувствую себя более зрелым. Более ответственным. Сейчас я немного лучше понимаю, чего хочу.

Есть и чувство гордости. Хотя конечный результат не совпал в точности с тем, что я хотел, но, как по мне, достигнутый успех стал тем, о чём я мечтал в начале года», — приводит слова Пиастри издание Today.

