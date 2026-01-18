Ферстаппен — о своём будущем в «Ред Булл»: моя цель — доработать контракт до 2028-го

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о своём будущем в австрийской команде.

«Моя цель — доработать контракт до 2028-го, я всегда это подчёркивал. У меня очень хорошие отношения со всеми в «Ред Булл». Для меня это очень важно. Я также всегда указывал, что должно совпасть множество факторов, и я говорю не только о Формуле-1.

Сейчас, конечно, я предпочёл бы остаться дома. Я прилетел прямо из Портимана, где тестировал Mercedes GT3 для моей гоночной команды, в Детройт. Всё это немного суматошно, но это часть работы», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.