«Величие иногда оказывается неуместным». Хилл предостерёг Норриса после чемпионства в Ф-1

«Величие иногда оказывается неуместным». Хилл предостерёг Норриса после чемпионства в Ф-1
Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался по поводу Ландо Норриса («Макларен»), который завоевал титул в сезоне-2025 Формулы-1.

«Думаю, у команды есть вера в обоих гонщиков. Но определённо, когда ты становишься чемпионом мира, у тебя появляется немного больше авторитета. Когда я перешёл из «Уильямса» в «Эрроуз», они говорили: «Боже мой, у нас в команде чемпион мира! Он, должно быть, знает что-то ценное».

Но это величие иногда оказывается неуместным, потому что я знал не всё. Я не знал, как спроектировать машину, но я работал с такими людьми, как Патрик Хэд и Эдриан Ньюи, которые знали, куда идут и как этого достичь. Так что лидерство — большая часть этого, и как гонщик ты тоже можешь привить это команде», — приводит слова Хилла RacingNеws365.

