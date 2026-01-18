«Так и не смогли разобраться». Вольф критично высказался о последних сезонах «Мерседеса»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении команды в последних четырёх сезонах после смены технического регламента.

«С самого начала у нас возникли проблемы. Мы пытались решать проблему за проблемой. Пока решали и разбирали, возникали новые. И мы так и не смогли разобраться. У нас были ложные надежды, теории, но ни одна из них не дала преимущества в борьбе за чемпионство. Конкуренты справились лучше», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Ранее в интервью Вольф высказался о гонщике команды итальянце Андреа Кими Антонелли.

