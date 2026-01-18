Скидки
Главная Авто Новости

Директор «Дукати» не хочет продлевать контракт с Марком Маркесом — El Nacional

Главный исполнительный директор «Дукати» Клаудио Доменикали не планирует продлевать контракт с семикратным чемпионом MotoGP Марком Маркесом, вопреки желанию директора гоночного коллектива «Дукати» Джиджи Дальини и руководителя команды Давиде Тардоцци, сообщили в издании El Nacional.

«Марк находится на рынке, и, очевидно, это вопрос, который нужно оценить. То же самое происходит с Пеко Баньяей, который уже давно с нами. Рынок существует для всех, но пока что всё это очень преждевременно. Думаю, мы начнём определяться в период с февраля по март. Есть общее желание, но сейчас ещё рано, поскольку нет всех необходимых элементов в этом уравнении», — приводит слова Доменикали испанское издание.

Сообщается, что полтора года назад Кладиуо был гораздо больше склонен сделать ставку на Хорхе Мартина или продлить контракт с Энеей Бастьянини, прежде чем подписать Марка в команду. Теперь же Доменикали сомневается в разумности продления из-за возраста чемпиона и частоты травм, от которых он до сих пор восстанавливается после того, как досрочно выбыл из сезона в статусе чемпиона.

