Марко объяснил, почему считает фаворитом сезона-2026 машину с двигателем «Мерседеса»

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему считает, что предстоящий сезон выиграет команда, использующая двигатели «Мерседеса».

Гоночный мир тесен. К примеру, тестовые стенды AVL находятся в Граце и используются несколькими командами. Всё собирается в Милтон-Кинсе, а Оксфорд прямо по соседству. Из-за своего опыта в разработке двигателей «Мерседес» считается фаворитом. То же касается и топ-команд с двигателями «Мерседеса», — приводит слова Марко издание oe24.

