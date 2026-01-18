Скидки
Марко объяснил, почему считает фаворитом сезона-2026 машину с двигателем «Мерседеса»

Марко объяснил, почему считает фаворитом сезона-2026 машину с двигателем «Мерседеса»
Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему считает, что предстоящий сезон выиграет команда, использующая двигатели «Мерседеса».

Гоночный мир тесен. К примеру, тестовые стенды AVL находятся в Граце и используются несколькими командами. Всё собирается в Милтон-Кинсе, а Оксфорд прямо по соседству. Из-за своего опыта в разработке двигателей «Мерседес» считается фаворитом. То же касается и топ-команд с двигателями «Мерседеса», — приводит слова Марко издание oe24.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал выступление команды в последних сезонах.

