«Очень-очень спокойная девочка». Макс Ферстаппен — о межсезонье с грудным ребёнком

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал, как прошло его межсезонье с маленькой дочерью.

— У тебя молодая семья. Так что было ли твоё межсезонье спокойным? Потому что иногда, когда у тебя маленькие дети, такое время сложно назвать спокойным.

— Нам очень повезло с этим, честно говоря. Она очень-очень спокойная девочка. Хорошо спит. Пока что лёгкий ребёнок.

— На твоём месте я бы просто заблокировал телефон в шкафу и ни с кем не разговаривала...

— Но он мне нужен для других дел. А ещё, знаешь, нужно проверять камеру, хорошо ли она спит.

— У тебя есть та маленькая камера?

— Ага, — сказал Ферстаппен на YouTube-канале The Fast And The Curious.