В «Ред Булл» ответили, сможет ли кто-то в 2026-м повторить доминирование «Мерседеса»

Руководитель моторного подразделения «Ред Булл» Бен Ходжкинсон высказался о новом регламенте Формулы-1.

«Думаю, в рамках самой силовой установки может оказаться правдой, что ДВС станет главным дифференцирующим фактором. Что касается системы ERS, полагаю, у всех КПД силовой электроники и мотора будет примерно на уровне 99%. Наибольшие различия, вероятно, проявятся именно на стороне ДВС, и здесь многое зависит от поставщика топлива. В нашем случае ExxonMobil сыграла действительно ключевую роль в попытках извлечь максимум производительности из двигателя.

На мой взгляд, различия между силовыми установками будут меньше, чем мы видели в 2014 году, потому что силовые установки, особенно ДВС, очень и очень похожи. Да, используется устойчивое топливо, да, мы лишились MGU-H, и введено ограничение степени сжатия. Было много изменений в регламенте, которые намеренно как бы сбросили технологию сгорания, но это не на расстоянии в миллион миль от того, что у нас было. Так что это всё не похоже на то, что мы внезапно разрабатываем совершенно другую конфигурацию. Это всё тот же V6, и в основе он остался тем же. Все снижения, такие как степень сжатия и ограничения наддува, фактически немного уменьшили нагрузки, так что напряжение, которое должны выдерживать детали, стало чуть меньше.

Думаю, силовые установки могут быть похожи. Возможно, я так говорю, потому что технически мы новички как Red Bull Powertrains, хотя огромное количество моих сотрудников имеют большой опыт работы в Ф-1. Возможно, я не чувствую себя таким новичком, каким, наверное, должен, и, возможно, поэтому так говорю. Будет интересно посмотреть, где окажутся все остальные команды, но полагаю, больший риск кроется на аэродинамической стороне. Однако аэродинамика — не моя специализация, так что не стоит воспринимать это как официальное заявление (смеётся). Но это полное обновление всего автомобиля, а не только для силовых установок. Так что да, различия должны быть, мы увидим, какие именно», — приводит слова Ходжкинсона издание Motorsport.