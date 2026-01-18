Резервист «Астон Мартин» Вандорн назвал ключ к успеху в сезоне-2026

Резервный пилот «Астон Мартин» бельгиец Стоффель Вандорн высказался о предстоящем сезоне, который может стать поворотным для многих команд из-за смены регламента.

«Сейчас тяжело понять, кто где находится, если говорить о разработке. Как по мне, важно начать сезон с приличным пакетом, который имеет возможность для значительной доработки. Думаю, это станет ключевым фактором в 2026 году. Необязательно быть быстрейшими на старте, важно приобрести понимание в первых гонках. Вот что должно быть в центре внимания», — приводит слова Вандорна издание Racingnews365.

