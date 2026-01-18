Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Резервист «Астон Мартин» Вандорн назвал ключ к успеху в сезоне-2026

Резервист «Астон Мартин» Вандорн назвал ключ к успеху в сезоне-2026
Комментарии

Резервный пилот «Астон Мартин» бельгиец Стоффель Вандорн высказался о предстоящем сезоне, который может стать поворотным для многих команд из-за смены регламента.

«Сейчас тяжело понять, кто где находится, если говорить о разработке. Как по мне, важно начать сезон с приличным пакетом, который имеет возможность для значительной доработки. Думаю, это станет ключевым фактором в 2026 году. Необязательно быть быстрейшими на старте, важно приобрести понимание в первых гонках. Вот что должно быть в центре внимания», — приводит слова Вандорна издание Racingnews365.

Материалы по теме
Хилл: ждём, что Ньюи взмахнёт волшебной палочкой над болидом «Астон Мартин»

Видео: самые именитые команды Формулы-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android