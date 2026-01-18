Ферстаппен рассказал, что живёт в одном здании с Леклером

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер живёт с ним в одном доме.

«Макс, правда ли, что Чарльз живёт этажом ниже, в том же здании?» — спросил у Ферстаппена на стриме его друг и партнёр по киберспортивной команде Team Redline Люк Крейн.

«Ну, здание как бы разделено на две части, он живёт в другой половине дома», — ответил Ферстаппен.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января — «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.