Ферстаппен рассказал, что живёт в одном здании с Леклером

Ферстаппен рассказал, что живёт в одном здании с Леклером
Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер живёт с ним в одном доме.

«Макс, правда ли, что Чарльз живёт этажом ниже, в том же здании?» — спросил у Ферстаппена на стриме его друг и партнёр по киберспортивной команде Team Redline Люк Крейн.

«Ну, здание как бы разделено на две части, он живёт в другой половине дома», — ответил Ферстаппен.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.

