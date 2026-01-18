Скидки
«Нелепо». Хилл отреагировал на штраф Боттаса в первой гонке за «Кадиллак»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл прокомментировал штраф финского пилота «Кадиллака» Валттери Боттаса, который ему придётся отбыть на Гран-при Австралии.

«Как это нелепо», — приводит слова Деймона Хилла Motorsport Week.

Боттас заработал штраф в последней гонке за «Кик-Заубер» на Гран-при Абу-Даби в 2024 году. В своём финальном старте за швейцарцев на первом круге финн задел машину Серхио Переса («Ред Булл») и сломал антикрыло, а затем столкнулся с Кевином Магнуссеном, когда оборонялся от гонщика «Хааса».

В ФИА внесли обновление в спортивный регламент, согласно которому в случае получения штрафа в потерю позиций спустя год после его назначения он обнуляется, однако Боттасу всё равно придётся потерять пять позиций, поскольку изменение формулировки на 2026 год вступает в силу только в отношении любых санкций, которые будут введены в будущем.

«Вы и не подозревали, что вам нужен этот дуэт». «Кадиллак» показал фото Переса и Боттаса
