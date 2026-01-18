Скидки
В Формуле-1 подтвердили время старта тестов в Бахрейне

В Формуле-1 подтвердили время старта тестов в Бахрейне
Пресс-служба Формулы-1 подтвердила время начала каждой сессии первых предсезонных тестов в Бахрейне, которые пройдут с 11 по 13 февраля.

Все три тестовых дня начнутся в 10:00 мск и завершатся в 19:00. Как и в прошлые годы, после четырёх часов работы пилотов и персонал будет ждать перерыв на обед.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.

