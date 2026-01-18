«Исключено». Марко — о возможности возвращения в Формулу-1

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о возможности своего возвращения в Формулу-1.

«Я больше не участвую в делах «Ред Булл», но в курсе происходящего. Приятно, что больше не испытываю давления. Мне больше не приходится лежать с мыслями вроде: «А что будет, если двигатель или что-то ещё не заработает?» И всё прочее. Больше у меня нет никакой ответственности. Конечно, хочу, чтобы «Ред Булл» добился наилучшего результата, но сейчас я более расслаблен.

Мой возвращение в Формулу-1? Это исключено. Иногда мне поступали очень необычные и интересные предложения, велись весьма занимательные беседы. Но в Формуле-1 я достиг успеха в «Ред Булл». Пусть так в итоге и останется. Больше уже ничего не будет», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.