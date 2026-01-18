«Хочу одержать вторую победу». Гасли рассказал о своих целях в «Альпин» на 2026 год

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о перспективах команды в 2026 году.

«Очень хочу выиграть в 2026 году. Это единственное, чего я хочу. Действительно верю в команду и людей, которые работают на базе. Верю, что у нас есть всё, что нужно, чтобы достичь успеха в Формуле-1. Надеюсь, с 2026 года мы сможем бороться за подиумы, а я смогу одержать вторую победу в карьере.

Знаем, что выступали не на должном уровне, но знаем и то, что впереди нас ждут важные события. Мы смогли пройти через тяжёлый кризис, но надеемся вернуться и достичь высочайшего уровня в 2026-м. Искренне верю в команду и хочу стать тем, кто вернёт нас на вершину», — приводит слова Пьера Гасли FormulaPassion.