Хюлькенберг и Бортолето показали шлемы на сезон-2026

Пилоты «Ауди» Габриэл Бортолето и Нико Хюлькенюерг показали свои шлемы, которые будут использовать в сезоне-2026 Формулы-1.
Напомним, для «Ауди» предстоящий сезон станет первым в стстусе заводской команды.
Шлем Нико Хюлькенберга
Фото: Соцсети «Ауди»
Шлем Нико Хюлькенберга
Фото: Соцсети «Ауди»
Шлем Габриэла Бортолето
Фото: Соцсети «Ауди»
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.