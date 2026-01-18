Хюлькенберг и Бортолето показали шлемы на сезон-2026

Пилоты «Ауди» Габриэл Бортолето и Нико Хюлькенюерг показали свои шлемы, которые будут использовать в сезоне-2026 Формулы-1.

Напомним, для «Ауди» предстоящий сезон станет первым в стстусе заводской команды.

Шлем Нико Хюлькенберга Фото: Соцсети «Ауди»

Шлем Нико Хюлькенберга Фото: Соцсети «Ауди»

Шлем Габриэла Бортолето Фото: Соцсети «Ауди»

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января — «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.