В «Форде» ответили на критику со стороны «Кадиллака»

Генеральный директор «Форда» Билл Форд ответил на критику со стороны «Кадиллака».

«Сказал бы, что на самом деле всё наоборот. Они используют двигатели «Феррари». Они не используют свой мотор. Не знаю, есть ли в гоночной команде сотрудники GM. Если что-то и выглядит как маркетинговый ход, так оно и есть.

Ничто не может быть дальше от истины, чем то, что наше партнёрство с «Ред Булл» является маркетинговой акцией.

Мы могли бы потратить кучу денег, чтобы нанести наш логотип на машину или разместить наше название рядом с названием команды. Но мы приняли очень взвешенное решение создать Red Bull Ford Powertrains как настоящее техническое партнерство, которое действительно дополняет смелые усилия, предпринятые «Ред Булл» по разработке собственного силового агрегата», — цитирует Билла Форда Motorsport.