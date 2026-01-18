Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Форде» ответили на критику со стороны «Кадиллака»

В «Форде» ответили на критику со стороны «Кадиллака»
Комментарии

Генеральный директор «Форда» Билл Форд ответил на критику со стороны «Кадиллака».

«Сказал бы, что на самом деле всё наоборот. Они используют двигатели «Феррари». Они не используют свой мотор. Не знаю, есть ли в гоночной команде сотрудники GM. Если что-то и выглядит как маркетинговый ход, так оно и есть.

Ничто не может быть дальше от истины, чем то, что наше партнёрство с «Ред Булл» является маркетинговой акцией.

Мы могли бы потратить кучу денег, чтобы нанести наш логотип на машину или разместить наше название рядом с названием команды. Но мы приняли очень взвешенное решение создать Red Bull Ford Powertrains как настоящее техническое партнерство, которое действительно дополняет смелые усилия, предпринятые «Ред Булл» по разработке собственного силового агрегата», — цитирует Билла Форда Motorsport.

Материалы по теме
«Нас нельзя сравнивать». Руководитель «Кадиллака» раскритиковал подход «Форда» к Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android