Хаджар: хотел бы создать свою команду в автоспорте, чтобы посмеяться

Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар признался, что хотел бы создать свою собственную команду в автоспорте.

«Я бы хотел это сделать, но без всякого давления. Было бы здорово просто привести в гонки моих приятелей и создать собственную команду. Думаю, это было бы весело. Когда я говорю о приятелях, имею в виду тех, кто даже не умеет водить. Наша команда была бы неконкурентоспособной, она существовала бы, чтобы просто посмеяться», — приводит слова Хаджара GPBlog.

Напомним, напарник Хаджара, четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, владеет собственной командой в GT.

Сезон-2026 станет первым для Хаджара в составе «Ред Булл».