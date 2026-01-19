Херберт: Расселл сыграет важную роль в возрождении «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт высказался о ситуации в «Мерседесе» в 2026 году.

«Джордж Расселл сыграет важную роль в возрождении «Мерседеса». Они хотят снова оказаться впереди всех. Расселл и сам сможет стать лучше, если его подтолкнёт Антонелли. Стабильность — главный фактор, благодаря которому «Мерседес» конкурентоспособен. Расселл очень стабилен, Кими — не совсем. Это сочетание опыта и молодости, оно отличное. В конце концов, оба они получат от этого пользу.

Расселл понимает, что Антонелли продолжает прогрессировать и пользуется поддержкой Тото Вольффа, но, как мне кажется, на соответствующем болиде Расселл сможет бороться за титул», — приводит слова Херберта Crash.