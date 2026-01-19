Ферстаппен высказался о возможном преимуществе моторов «Мерседеса» в сезоне-2026

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на разговоры о возможном преимуществе силовых установок «Мерседеса» в преддверии сезона-2026. Подобные обсуждения связаны с интерпретацией регламента по степени сжатия двигателя.

«Невозможно знать наверняка. Все стараются использовать любые возможности, а с нашей стороны — и особенно с моей — основное внимание должно быть сосредоточено на пилотировании.

Я не для того здесь, чтобы быть мотористом и подробно всё объяснять. В конечном итоге это вопрос ФИА и автопроизводителей — или производителей двигателей. Я управляю машиной и со своей стороны стараюсь выжать максимум из силовой установки», — сказал Ферстаппен на канале Bloomberg Podcasts в YouTube.

