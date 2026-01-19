Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о возможном преимуществе моторов «Мерседеса» в сезоне-2026

Ферстаппен высказался о возможном преимуществе моторов «Мерседеса» в сезоне-2026
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на разговоры о возможном преимуществе силовых установок «Мерседеса» в преддверии сезона-2026. Подобные обсуждения связаны с интерпретацией регламента по степени сжатия двигателя.

«Невозможно знать наверняка. Все стараются использовать любые возможности, а с нашей стороны — и особенно с моей — основное внимание должно быть сосредоточено на пилотировании.

Я не для того здесь, чтобы быть мотористом и подробно всё объяснять. В конечном итоге это вопрос ФИА и автопроизводителей — или производителей двигателей. Я управляю машиной и со своей стороны стараюсь выжать максимум из силовой установки», — сказал Ферстаппен на канале Bloomberg Podcasts в YouTube.

Материалы по теме
«Феррари» в панике, а «Ред Булл» взорвётся? Последние слухи о расстановке сил в Ф-1
«Феррари» в панике, а «Ред Булл» взорвётся? Последние слухи о расстановке сил в Ф-1

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android