Лиам Лоусон поделился ожиданиями от сезона-2026

Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Очевидно, в Формуле-1 не так много мест, и мы постоянно под микроскопом. Думаю, что этот год не будет отличаться. Ответственность та же. Так что для меня ничего в действительности не изменится.

Я стал лучше понимать, как работает Формула-1. Я был резервистом, поэтому находился на трассе, но быть боевым пилотом — это большое, большое отличие.

Самый большой вопрос в этом году касается машин и нового регламента. И мне нужно как можно быстрее разобраться, улучшить машину и сделать её быстрой настолько, насколько это возможно», — приводит слова Лоусона издание GPblog.