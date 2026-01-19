Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лиам Лоусон поделился ожиданиями от сезона-2026

Лиам Лоусон поделился ожиданиями от сезона-2026
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Очевидно, в Формуле-1 не так много мест, и мы постоянно под микроскопом. Думаю, что этот год не будет отличаться. Ответственность та же. Так что для меня ничего в действительности не изменится.

Я стал лучше понимать, как работает Формула-1. Я был резервистом, поэтому находился на трассе, но быть боевым пилотом — это большое, большое отличие.

Самый большой вопрос в этом году касается машин и нового регламента. И мне нужно как можно быстрее разобраться, улучшить машину и сделать её быстрой настолько, насколько это возможно», — приводит слова Лоусона издание GPblog.

Материалы по теме
Лиам Лоусон: не думаю, что к реальному давлению в Ф-1 можно подготовиться
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android