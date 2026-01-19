Скидки
Макс Ферстаппен ответил, что станет ключом к успеху в новом сезоне Формулы-1

Макс Ферстаппен ответил, что станет ключом к успеху в новом сезоне Формулы-1
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о новом регламенте Формулы-1. Также нидерландец задался вопросом, что может повлиять на успех команды и её конкурентоспособность. Новый регламент вступит в силу в сезоне-2026.

«Честно говоря, сложно сказать. Я проехал не так много кругов в симуляторе. Пойму всё только тогда, когда сяду в машину. Для гонщика всегда очень важно быстро адаптироваться к ситуации, в которой находишься. Будь это знакомая машина или совершенно новая, нужно уметь быстро подстраиваться и учиться, потому что болиды будут развиваться очень стремительно», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на Bloomberg.

