Экс-пилот Ф-1 Херберт выбрал лучшего гонщика между Хэмилтоном и Алонсо

Комментарии

Бывший гонщик Фомулы-1 британец Джонни Херберт назвал, по его мнению, лучшего гонщика между чемпионами мира, соотечественником Льюисом Хэмилтоном и испанцем Фернандо Алонсо.

«Если взглянуть на этих двоих, на кого я бы поставил свои деньги, если бы была хорошая машина? К сожалению, я бы поставил на Фернандо. У Фернандо плохая машина в «Астон Мартин». Не самая лучшая. И иногда ей удаётся оказываться поблизости. Он способен выжимать из неё что-то сверх.

Я так и не увидел подобного от Льюиса в прошлом году, что, честно говоря, меня шокировало. Уверен, что он очень расстроен и удивлён тем, что не сумел этого сделать», — сказал Херберт в подкасте Stay On Track.

