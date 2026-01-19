Марк Хьюз указал на различие между Льюисом Хэмилтоном и Михаэлем Шумахером

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз высказался о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне, отметив, что ветеран «Феррари», возможно, сильнее большинства гонщиков чувствителен к вопросу уверенности в себе.

«Думаю, Льюис, вероятно, сильнее большинства гонщиков чувствителен к вопросу уверенности в себе. Джок Клир, с которым я общался, сравнивал Льюиса с Михаэлем Шумахером. Он работал с обоими. Так вот он сказал, что Льюис всегда исходил из позиции: «Я самый быстрый, а если время этого не подтверждает, значит, проблема не во мне». У Михаэля было иначе.

Михаэль действовал в таком ключе: «Мне нужно учесть всё, что может быть против меня, чтобы не позволить ошибке и машине превзойти меня. Я не могу позволить ему победить, поэтому я должен собрать всё воедино».

Мне кажется, уверенность помогает, когда всё идёт хорошо. Эта уверенность, что ты можешь сделать лучше, чем кто-либо другой. И у Льюиса это было. И это действительно повышает эффективность на трассе. Но если начинаешь терять эту уверенность, эффективность падает очень быстро, потому что накапливаются все остальные факторы», — сказал Хьюз в подкасте The Undercut.

Хэмилтон и Леклер выбрали лучшие рождественские фильмы: