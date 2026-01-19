Скидки
Никита Бедрин выступит в практике для новичков на этапе Формулы-Е в Майами

Никита Бедрин выступит в практике для новичков на этапе Формулы-Е в Майами


19-летний российский гонщик Никита Бедрин примет участие в практике новичков Формулы-E на этапе в Майами в составе команды DS Penske. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

«Мы рады сообщить, что Никита Бедрин примет участие в свободной практике для новичков на этапе в Майами», — говорится в сообщении команды.

Ранее сообщалось, что Бедрин перешёл в команду VRD Racing, за которую станет выступать в классе GB3 в сезоне-2026. Для Никиты этот чемпионат будет совмещаться с работой в программе «Пенске» в Формуле-Е. Недавно менеджер спортсмена Пётр Алёшин объяснил его переход в новый чемпионат.


