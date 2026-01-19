«Макларен» показал видео первого запуска двигателя на болиде 2026 года

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала видео запуска двигателя на болиде 2026 года.
Расписание презентаций команд Формулы-1:
15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
В ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
По итогам сезона-2025 «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов. Пилот команды британец Ландо Норрис стал победителем в личном зачёте. Его напарник австралиец Оскар Пиастри завершил сезон на третьем месте.