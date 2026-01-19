«Макларен» показал видео первого запуска двигателя на болиде 2026 года

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала видео запуска двигателя на болиде 2026 года.

Расписание презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

В ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

По итогам сезона-2025 «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов. Пилот команды британец Ландо Норрис стал победителем в личном зачёте. Его напарник австралиец Оскар Пиастри завершил сезон на третьем месте.