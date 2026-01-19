Скидки
Фото: «Ред Булл» представил гоночные комбинезоны на сезон-2026

Фото: «Ред Булл» представил гоночные комбинезоны на сезон-2026
Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» показала комбинезоны пилотов на следующий сезон. Соответствующий пост гоночный коллектив разместил на своей странице в социальных сетях.

«Из одной ткани», – говорится в описании.

«Энергия нового сезона», — добавили в команде.

Фото: https://x.com/redbullracing

Фото: https://x.com/redbullracing

Фото: https://x.com/redbullracing

Фото: https://x.com/redbullracing

Напомним, гонщиками команды в новом сезоне будет нидерландец Макс Ферстаппен и представитель Франции Исак Хаджар. В 2026 году «Ред Булл» перейдёт на собственные силовые установки, которые разрабатываются совместно с «Фордом». В прошлом сезоне гоночный коллектив занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко.

